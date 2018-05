LESSARD,Jean-Guy



De Laval, le 7 mai 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Lessard, époux de feu madame Gisèle Charbonneau.Il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Sylvie), Lyne, Linda (Pierre) et Josée (Benoit), ses petits-enfants Simon-Pier, Valérie, Magalie, Jean-Guy, Angéline, Marianne et Daphné, ses arrière-petits-enfants Noah, Liam et petite fille à venir, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:418, BOUL. LABELLE (angle autoroute 640)ROSEMÈREle lundi 14 mai de 19h à 21h. Une réunion de prières aura lieu au salon même à 20h30.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD Rose-de-Lima.