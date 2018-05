VILLENEUVE, Jean



À Le Gardeur, le 29 avril 2018, est décédé Monsieur Jean Villeneuve, à l'âge de 81 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Micheline Côté, ses enfants Louise (Gaétan), Pierre (Élyse), André (Catherine), Marc (Johanne), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, la mère de ses enfants Lise Phaneuf, sa soeur Gisèle, ses frères Jacques, Réal et Gérard, ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces, nombreux parents et amis.Il sera exposé au:418, CURÉ-LABELLEROSEMÈRE, QUÉBEC, J7A 3R8samedi, le 12 mai de 14h à 18h, dimanche, le 13 mai, le salon ouvrira à 9h30, suivi d'une liturgie de la Parole qui aura lieu à 11h30 en la chapelle du salon.