DUBUC, Réal



À Mercier, le 28 avril 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Réal Dubuc, époux de feu Mme Mercedes Bourcier Dubuc.Il laisse dans le deuil ses enfants Françoise (Alain), Carole (Roger), Linda (Geneviève) et Yvan, sa bru Ghislaine, ses petits-enfants Véronique, Claudia, Laurent, Catherine, Karl, Alexandra et Gabrielle, ainsi que neveux et nièces, parents et amis. Il était le père de feu Daniel.La famille vous accueillera à l'église de Sainte-Philomène, 893 boul. St-Jean-Baptiste, Ville Mercier, le samedi 12 mai 2018, à compter de 12h30 pour les condoléances. Une cérémonie religieuse suivra à 13h30.RÉSIDENCE FUNÉRAIREMICHEL THÉRIAULT4, RUE VERVAISMERCIERwww.rfmtheriault.ca