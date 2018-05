PILON ASSELIN, Marie-Anne



De Châteauguay et native de St-Polycarpe, le 21 avril 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Marie-Anne Asselin, épouse de feu M. Roger Pilon.Elle laisse dans le deuil son fils Daniel (Carole), ses petits-fils Vincent (Karine) et Laurent (Émilie) ainsi que son arrière-petit-fils Julien, également son frère Ovide, son beau-frère Léo-Paul, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en présence des cendres, le samedi 12 mai de 14h à 16h, à la:MICHEL THÉRIAULT INC.4, RUE VERVAIS, MERCIERwww.rfmtheriault.caUne célébration religieuse aura lieu au salon à 16h.La famille tient à remericer tout le personnel du CHSLD Cécile-Godin de Beauharnois pour la qualité de leurs soins et leur grande humanité.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer.