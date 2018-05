LECOURS, Thomas "TOM"



Au CISSSME Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe, le 8 mai 2018, est décédé M. Thomas "Tom" Lecours à l'âge de 69 ans. Il était l'époux de Mme Louise Ouellet.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants Mathieu (France Charest) et Alex, son petit-fils Nicolas.Lui survivent également ses frères et soeurs: Jean-Denis (Marie-Paule Beauregard), Lucien (Diane Larivière), Joseph (feu Yvette Beauregard), Claude (Clarisse Beauregard), Gabriel (Clarisse Messier), Jeanne, Jeannette, Denise (Jean-Paul Bombardier), Rosaire et Henri (Nicole Breault), ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, le vendredi 11 mai 2018 à 9h au:SAINT-HYACINTHE (angle Dessaulles)450-774-6417 www.ubaldlalime.comLes funérailles seront célébrées le même jour à midi en l'église Notre-Dame-du-Rosaire.