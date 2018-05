DROUIN, Paulette

(née Langlois)



De Saint-Eustache, le 5 mai 2018, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée Mme Paulette Langlois, épouse de feu Alban Drouin.Elle laisse dans le deuil ses filles Lucie et Martine, son petit-fils Julien Boulanger (Fanny) ainsi que son arrière-petit-fils Jacob.Elle laisse également ses frères et soeurs Mariette et Claudette, Yvon (Lisette) et Mario (Linda), sa belle-soeur Carmen, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 mai dès 14h directement à l'église de Sainte-Scholastique, suivi des funérailles à 15h et de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital de Saint-Eustache.