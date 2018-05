GIGUÈRE, Raymond



À Saint-Léonard, le 30 avril 2018, à l'âge de 90 ans, est décédé Monsieur Raymond Giguère, époux de Madame Jacqueline Lacasse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre enfants, Ginette (Léonard Brochu), Diane (Mario Sylvestre), Lise et André (Mélanie Régnier), ses nombreux petits-enfants, son unique arrière-petite-fille, cousins et cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 mai 2018 de 13h à 18h et le dimanche 13 mai de 9h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent.Les funérailles auront lieu le dimanche 13 mai 2018 à 11h à la chapelle du complexe.