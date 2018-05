FALARDEAU, Maria

(née Landry)



À Montréal, le 4 mai 2018, à l'âge de 95 ans, est décédée Madame Maria Landry, épouse de Monsieur Bernard Falardeau.Elle laisse dans le deuil ses quatre enfants, Louise, Joanne, Pierre et Daniel (Ginette Pratte), ses deux petits-enfants, Vincent (Pamela Pilon) et Antoine, ses arrière-petites-filles Amelia et Liliana ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 mai 2018 de 10h à 12h et de 14h à 16h au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos, 3955 chemin de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent.Les funérailles auront lieu le dimanche 13 mai 2018 à 16h à la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Montréal.