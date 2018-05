VERRETTE, Gérard



C'est avec regret et tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Gérard Verrette à Laval, le 30 avril 2018, époux de feu Cécile Brunet, décédée le 30 avril 2011.Il laisse dans le deuil ses enfants, François, Jean (Danielle), Dominique (Sylvie) et Élyse, ses petits enfants, Émilie (Éric), Marie-Claude (Kevin), Thomas, Geneviève (Marc), Véronique (Pierrick), Jean-Félix, Laurence, Étienne et Gabrielle (Guillaume), ses arrière-petits-enfants, Maxim, Olivier, Adèle et Léon, ses frères et soeurs Pierre (Noëlla), Jacques (Jeannette), Lise (Réal) et Nicole ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 17 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et le 18 mai de 9h à 10h30, au salon du complexe:Les funérailles auront lieu le vendredi 18 mai à 11h, en l'église Ste-Rose-de-Lima, 219, boul. Ste-Rose, Laval, suivies de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'unité de soins palliatifs du centre d'hébergement Rose-de-Lima.