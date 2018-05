LAVIGNE FILION, Ginette



À Saint-Eustache, le 5 mai 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Ginette Filion, épouse de M. Rosario Lavigne.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Renée (Éric Nardone), ses deux petits-fils adorés Jean-Pascal et Vincent, ses frères et soeurs: Nicole (Jacques), Pierre, Michel (Nicole) et Louise (Frank), sa belle-soeur Marie-Paule, ses filleuls Carole et Patrick, neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et samedi dès 10h au:147 BOUL. ARTHUR SAUVÉSAINT-EUSTACHE450-473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 12 mai à 13h en l'église de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital St-Eustache.La famille tient à remercier tout le personnel de l'hôpital St-Eustache et du CLSC St-Eustache pour les bons soins prodigués.