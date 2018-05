BEAULIEU (DESMARAIS), Lise



C'est avec une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Lise Beaulieu, le 6 mai 2018, épouse tant aimée du regretté Mario Beaulieu.Elle laisse dans le deuil ses fils Luc (Karina), Marc (Trish) et François (Diana), ses petits-enfants adorés, Ariana, Talia, Luca, Alexandria, Charlotte, Mia et Laurance. Elle était aussi une soeur, tante, cousine et amie énormément appréciée de tous.Pour lui rendre hommage, nous vous invitions le jeudi 10 mai 2018 entre 18h00 et 21h00 et le vendredi 11 mai à 14h00 suivi par un service qui aura lieu à 15h00 au:COLLINS CLARKE MacGILLVRAY WHITE222, AUTOROUTE 20, POINTE-CLAIRE