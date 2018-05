LALONDE, René



À Laval, le 5 mai, est décédé M. René Lalonde, époux de Mme Suzanne Boyer. Il rejoint sa fille Hélène, décédée le 10 mai 2016.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Luc (Suzie) et Denise (André), ses petits-enfants Sophie, Émilie, Mathieu, Rémi et Olivier, ses cinq arrière-petits-enfants ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église St-Martin (4080, St-Martin O., Laval), le samedi 12 mai dès 10h, suivi du service à 11h.