ROZON (Rochon), Georgette



À Lachute, le 6 mai 2018, est décédée, à l'âge de 90 ans, Mme Georgette Rochon, épouse de feu M. Rémi Rozon, domiciliée à Saint-André d'Argenteuil.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilbert, Jacinthe (Richard), Constance, Martine (René), François (France), Luce (Gilles) et Lucie (Éric), ses petits-enfants Charles, Arthur, Édouard, Ève, Rémi, Hélène, Boris, Justine, Hugo, Bertrand, Victor, Antoine, Romane et son arrière-petite-fille Shiloh.Elle quitte également sa soeur Mme Suzanne Major, sa belle-soeur Mme Réjeanne Rozon ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille reçoit vos condoléances le vendredi 11 mai de 14h à 17h, en soirée de 19h à 22h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 11h30 à laLUC MERCIER4 RUE LEGAULTSAINT-ANDRÉ D'ARGENTEUIL(450)537-3396www.salonmercier.comLes funérailles seront célébrées le samedi 12 mai à 13h30 en l'église St-André-Apôtre et seront suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.À la mémoire de Mme Rozon, au lieu de fleurs, votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par des dons à la Fabrique St-André, 1 route des Seigneurs, Saint-André d'Argenteuil, Qc, J0V 1X0.