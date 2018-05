LAFOREST, Monique Nadon



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 26 avril 2018, est décédée à l'âge de 81 ans, Mme Monique Nadon, épouse de feu Armand Laforest et demeurant à Sorel-Tracy et autrefois à Longueuil.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Donald Mercille) et Roger (Kim Faithfull); ses petits-enfants: David, Maxime (Cynthia), Melody (Guillaume) et Katrina (David); ainsi que d'autres parents et amis.La famille de Mme Monique Nadon Laforest sera présente au salon912 CHEMIN ST-ROCHSOREL-TRACY, QC J3R 3K5450-743-3607 www.salonsmandeville.comafin de recevoir les condoléances le dimanche 13 mai 2018 à compter de midi. Une liturgie de la Parole aura lieu au salon le jour même à 15h.