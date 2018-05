Loi sur la neutralité religieuse: les accommodements au cas par cas

Malgré de toutes nouvelles balises présentées mercredi par la ministre Stéphanie Vallée, les accommodements religieux continueront d’être traités au cas par cas par les villes, les commissions scolaires, les établissements de santé, les réseaux de transports, les ministères et les organismes publics.

« On ne peut pas faire du prêt-à-porter dans ce type de dossier là, on doit vraiment y aller cas par cas, a plaidé la ministre de la Justice. Il n’y a pas une école, il n’y a pas une commission scolaire qui dispose des mêmes ressources, de la même réalité. »

L’article charnière de la législation, qui prévoit que les services publics doivent être donnés et reçus à visage découvert, a été suspendu par la Cour supérieure en attendant des balises plus claires du gouvernement.

Pour être accordées, les demandes d’accommodement devront être sérieuses, fondées sur une croyance sincère de se conformer à une conviction religieuse, et respecter l’égalité.

Lignes directrices des accommodements religieux

« Stéphanie Vallée ouvre la porte à un accommodement religieux pour le niqab et la burqa si la croyance est “sincère” et elle ajoute encore plus de confusion à sa loi 62. C’était un fouillis, c’est maintenant un foutoir ! » — Nathalie Roy, députée caquiste