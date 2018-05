CADORETTE LALONDE, Marie



À Salaberry-de-Valleyfield, le 29 avril 2018, à l'âge de 89 ans, est décédée Madame Marie Cadorette Lalonde, résidant à Salaberry-de-Valleyfield.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Thérèse (François Vachon), Jean-François, feu Viviane, Suzanne (Mario Massey) et Sophie (Patrick Maillé), ses petits-enfants Anthony, Jessica et Charlie, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mai de 12h30 à 13h30 à l'église Basilique-Cathédrale Ste-Cécile, 11, rue de l'Église suite 128, Salaberry-de-Valleyfield, suivi des funérailles à 13h30. Inhumation au cimetière de Valleyfield.Des dons à la Fondation Centre Dr Aimé-Leduc, 80, rue Du Marché, Salaberry-de-Valleyfield, Qc J6T 1P5 seraient appréciés.J. A. LARIN & FILS INC.317, RUE VICTORIASALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC(450) 373-3636 www.jalarin.com