Améliorer sa forme grâce à la «Fitbit»

SAGUENAY | L’utilisation d’une montre de type « Fitbit » lors de la remise en forme permet d’améliorer la santé et le conditionnement physique des personnes sédentaires, selon les résultats d’une étude présentée à l’ACFAS.

« On sait qu’il y a de plus en plus de personnes qui sont sédentaires. Avec l’arrivée des unités de mesure ambulatoire comme les montres, on voit que ça peut avoir une amélioration », explique Priscilla Beaupré de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Toutefois, l’étude voulait déterminer si le fait de simplement porter une montre, qui permet notamment de calculer le nombre de pas effectués chaque jour, pouvait réduire la sédentarité.

Les chercheurs ont réuni quatre groupes pour cette étude qui a duré 60 jours : un premier qui ne devait rien changer du tout ; un autre qui devait simplement porter une « Fitbit » ; un troisième qui devait consulter des experts de la santé et un dernier qui devait également consulter les spécialistes tout en portant une montre « Fitbit ».

Les résultats préliminaires de l’étude démontrent que l’ajout d’une montre « Fitbit » améliore les performances des participants sédentaires lorsqu’elle est jumelée à la consultation de spécialistes en vue d’une remise en forme.