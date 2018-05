POITRAS, René



À LaSalle, le 5 mai 2018, à l'âge de 83 ans, est décédé Monsieur René Poitras, époux de Mme Carmen St-Amour et père de feu Richard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles, Chantal (Martin), Carolyne, ses petits-enfants Vanessa (Alex), Benjamin, Marjorie, Sébastien et Maxime, ses arrière-petits-enfants Félix et Élisabeth Lili, ses soeurs Olivette et Aline, son frère Hubert, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 mai 2018 à 13h30, suivi des funérailles qui auront lieu ce même jour à 15h30 en la chapelle du complexe:Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.