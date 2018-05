FORTIN, Alma



À St-Jérôme, le vendredi 4 mai, est décédée Alma Fortin, veuve en premières noces d'Amable Fournier, conjointe de feu Wilfrid Legault, mère de feu Jean-Marie, feu Donat, feu Fleurimont et feu Richard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jeannine (feu Pierre Rochon), Bella (Hubert Croteau), André (Éliane Poirier), Patricia (Serge Litalien), Julie (Gilles Grosvalet), Jean-Pierre (Rachel Chalut) et Carole (Alain Robillard), ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ses belles-filles Elda Angeli et Carole Léger, ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 13 mai dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon même à 19h.