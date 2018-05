ST-MICHEL (Perreault), Anita



Au CISSSME (pavillon Honoré-Mercier) de St-Hyacinthe, le 2 mai 2018, est décédée à l'âge de 86 ans et 11 mois, Mme Anita Perreault épouse de feu Joseph E. St-Michel, de St-Denis-sur-Richelieu.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Richard (Diane Langlois) et Monique, ses petits-enfants: Christian et Nancy (Martin Lussier), ses arrière-petits-enfants: Daphny St-Michel, Ozaka, Britany, Anaïs et Loïc Lussier. Elle était la soeur de: feu Bernard (Cécile Charron), feu Thérèse (feu Raymond Leblanc), feu Florence (feu Bernard Lussier), feu Maurice (Pauline Berthiaume), feu Gérard (feu Thérèse Leboeuf), feu Isidore (Marthe Jarret), feu Madeleine (feu Raymond Brien), feu Roland (Denyse Malo) et de feu Adrien (Francine Frédette) et la belle-soeur de: feu Cécile (feu Viateur Champagne), feu Victoria (feu William Chênevert), Thérèse (feu Raoul Caplette), feu Rolland (Liliane Cournoyer), Denise, feu Louis et Marie de la famille St-Michel. Elle laisse aussi plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 mai 2018 de 19h à 22h au salon de la:ST-DENIS-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.caLes funérailles auront lieu le samedi 12 mai 2018 à 14h, en l'église de St-Denis-sur-Richelieu. Le salon ouvrira à midi la journée des funérailles.