SAMSON (née DEMERS), Nicole



À Laval, le 5 mai 2018, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Nicole Demers, épouse de M. Denis Samson.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Marie-Josée (François Brisebois) et Julie (Alain Désormeaux), ses petits-enfants Roxanne, Jade, William et Juliette.Elle était la soeur de: feu Madeleine, feu Jean-Marie (feu Pauline), Robert (feu Solange) et Micheline, la belle-soeur de: Liette, Suzanne, Carole et feu Bernard. Elle laisse également ses nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 13 mai de 11h à 14h au complexe funéraire:FABREVILLE, LAVAL450 473-5934Une réunion de prière aura lieu le même jour à 14h au salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval.