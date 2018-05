RICHARD, Olivier



À Châteauguay, le 4 mai 2018, à l'âge de 28 ans, est décédé Olivier Richard.Il laisse dans le deuil sa conjointe Natacha, ses parents Guylaine et Marc, sa grand-mère Adèle, ses soeurs Émilie et Justine, son filleul Noah, ses beaux-parents Grace et Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera, au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 12 mai de 9h à 11h30 et de 13h à 18h. Une cérémonie commémorative aura ensuite lieu à 18h en la chapelle du complexe.En sa mémoire, un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales peut être fait.