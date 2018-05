Des futurs choix de poids

Après le repêchage faste de 2016 où trois gros bonhommes avaient trouvé preneur en première ronde, les deux dernières années ont été plutôt tranquilles pour les joueurs de ligne offensive issus du RSEQ.

La tangente pourrait changer l’an prochain à la lumière des invités au Défi Est-Ouest. Samuel Thomassin, du Rouge et Or de l’Université Laval, Maurice Simba et Matt Halbgewachs, des Stingers de Concordia, font tourner des têtes. À 6 pi 5 po et 285 livres, Vincent Roy, du Vert & Or de l’Université de Sherbrooke, possède aussi le physique de l’emploi.

L’an dernier, Hugo Richard et les quarts-arrière de l’Est avaient dû sauver leur peau pendant tout le match. La ligne offensive ne faisait tout simplement pas le poids. En contrepartie, l’Ouest misait sur des gars de premier plan, dont quatre ont trouvé preneur cette année en première ronde du repêchage.

« On ne peut avoir trois gars du RSEQ en première ronde à chaque année, a souligné Thomassin du haut de ses 6 pi 6 po et 313 livres. Il y a du gros potentiel ici provenant du RSEQ. C’est mon rêve depuis que je suis jeune et c’est certain que j’aimerais jouer dans la LCF. Je vais y aller une étape à la fois, mais certains m’ont fait réaliser que je pourrais avoir une opportunité au sud de la frontière. Il y a tellement de choses que je ne contrôle pas que je dois me concentrer à connaître une grosse saison et à gagner la coupe Vanier. »

Un mentor

À 6 pi 8 po et 323 livres, Simba ne laisse personne indifférent. « Des équipes de la LCF ont déjà parlé de moi à mes coachs, mais je veux me concentrer sur ma semaine au Défi Est-Ouest, a raconté le produit des Nomades de Montmorency. J’aimerais remonter le nom de Concordia. Ted (Karabasos) est plus qu’un coach pour moi. C’est un mentor. Je lui dois tout. »

Élu sur l’équipe d’étoiles du RSEQ, le bloqueur des Stingers vogue d’une surprise à l’autre depuis quelques mois. « Parce que j’ai peu joué à ma première saison, je ne pensais pas être choisi pour le Défi Est-Ouest, mais je suis excité par le challenge, a-t-il souligné. Je ne m’attendais pas d’être élu sur l’équipe d’étoiles. »

Sélections

En 2016, Philippe Gagnon (2e), Charles Vaillancourt (5e) et Jason Lauzon-Séguin (7e), du Rouge et Or, avaient été sélectionnés en 1re ronde. Cette année, un seul gros bonhomme a été réclamé soit le bloqueur Arnaud Gendron-Dumouchel, des Carabins de l’Université de Montréal, en 4e ronde.

En 2017, Jean-Simon Roy, du Rouge et Or, et Qadr Spooner, des Redmen de McGill, avaient été réclamés en 2e ronde alors que Marc Glaude, des Carabins, avait été sélectionné en 8e ronde.

Lanctôt veut profiter de sa chance