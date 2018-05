LACROIX, Jacques



De Rosemère, le 5 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Jacques Lacroix, époux de feu Mme Yolande Piché.Il laisse dans le deuil ses enfants Louise (Pierre), Pierre (Nicole), Hélène (Mike), Jean-Marie (Chantal), ses petits-enfants Camille, Sophie, François-Alexandre, Marie, Francis (Sandra), Fanie, Guillaume et Frédérique, son arrière-petite-fille Maxim, sa soeur Gisèle (Joe), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il sera exposé au:418, BOUL. LABELLE, ROSEMÈREle vendredi 11 mai de 19h à 21h ainsi que le samedi 12 mai dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église Ste-Françoise-Cabrini samedi le 12 mai à 10h30, suivies de l'inhumation au cimetière de Ste-Thérèse.