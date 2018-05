Elvis au Casino de Montréal

Elvis Presley n’a jamais donné de spectacle à Montréal. Et s’il l’avait fait, qu’est-ce qui se serait passé ? Dans sa nouvelle création, Elvis Experience Montréal 1972, comme si c’était arrivé..., Martin Fontaine s’est imaginé le concert ultime que le King aurait donné à Montréal.

Ce nouveau spectacle s’installe en résidence pour 32 soirs au Casino de Montréal, du 5 juillet au 25 août. Une production d’envergure de 90 minutes, avec 14 musiciens et un chœur gospel, des projections, des changements de costumes, et un répertoire que Martin Fontaine a revu.

«On a “rebrassé” les cartes d’Elvis Experience», indique le producteur Jean Pilote.

Clins d’œil à la métropole

C’est dans les textes, dans le scénario élaboré, qu’on sentira qu’Elvis est à Montréal, avec plusieurs clins d’œil à la métropole. En plus des succès qu’on connaît, Martin Fontaine interprétera aussi quelques chansons qu’Elvis n’a jamais chantées sur scène.

«Puisque ce concert n’est jamais arrivé, on peut l’imaginer. Avec cette démarche, je peux me permettre de faire des choses qu’il n’a jamais faites sur scène et qu’il aurait pu faire», explique Martin Fontaine.

«On se dit qu’Elvis, lorsqu’il était à son apogée, en 1972, entre ses séjours à Las Vegas et ses tournées qu’il faisait aux États-Unis, il aurait très bien pu traverser la frontière et se présenter à Montréal», ajoute-t-il.

Mais la seule fois où Elvis est passé près de venir à Montréal, c’était en 1957. Le spectacle avait été annulé, car on craignait une émeute.

Après s’être produit à la Place Bell de Laval, ainsi qu’au Théâtre St-Denis avec succès, Elvis Experience se concentre sur le marché montréalais. Le spectacle ne devrait pas être présenté ailleurs.

«Je pense qu’à Québec, on a fait le tour, a souligné celui qui a présenté Elvis Experience en résidence au Capitole pendant de nombreux étés. À Montréal, on cherchait une place où s’installer.»

Tournée prévue au Moyen-Orient

Plus de 20 ans après avoir commencé ses spectacles dans la peau d’Elvis, Martin Fontaine a encore des idées pour exploiter le personnage. Et surtout, le marché mondial est encore à conquérir.

La troupe d’Elvis Experience devrait d’ailleurs faire une tournée au Moyen-Orient cet automne.

«On a failli y aller en avril, mais il y avait un problème de visa. On travaille pour des dates en octobre, ça devrait être réglé. Il y a une ouverture sur la culture là-bas», affirme Jean Pilote.

La troupe se rendra en Arabie Saoudite, au Qatar, à Dubaï, et en Turquie, entre autres, pour plusieurs dates.