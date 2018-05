PRATT, Jean-Jacques



Le 4 mai 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé Jean-Jacques Pratt, époux de Carmelle Racicot.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Pierre, Claude et Stéphane, sa petite-fille Jaëlle, sa soeur Monique, ses frères René et Michel ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 12 mai dès 10h à:505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5www.dignitequebec.comLes funérailles suivront à 14h en la Co-Cathédrale St-Antoine (angle ch. Chambly et St-Charles, Longueuil).