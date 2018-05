CLARK, Vincent



Le 23 avril 2018, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Vincent Clark, époux de Mme Lise Benoît.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Céline (Pierre) et Chantal (Jean-Marc), ses six petits-enfants et ses sept arrière-petits-enfants, ses soeurs et son frère ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 12 mai 2018 de 13h à 17h à la:Un hommage lui sera rendu au salon par la famille.