Folie furieuse à Sawgrass

PONTE VEDRA BEACH | Le Stadium Course du TPC Sawgrass prendra des allures de véritable cirque cet après-midi. Non seulement Tiger Woods prendra le départ du Championnat des joueurs de la PGA, il sera en plus jumelé à Phil Mickelson et Ricky Fowler. Trois golfeurs, trois vedettes et quatre titres depuis 2001.

Sur le coup de 13 h 52, les amateurs seront replongés dans leurs vieux souvenirs, ceux de la rivalité Woods-Mickelson, menée timidement par le « Tigre », pourtant vainqueur de 79 tournois et 14 titres majeurs.

Au pinacle de leur rivalité dans les années 2000, les deux golfeurs étaient rarement jumelés ensemble. Woods au sommet du classement mondial et Mickelson au second rang, les autorités de la PGA ne les jumelaient jamais dans le même groupe lors des deux premières rondes. Ils étaient à l’opposé dans les tirages au sort. Leur dernière bataille à Sawgrass remonte à la troisième ronde du championnat, en mars 2001.

Cet après-midi et demain matin, ils joueront dans le même groupe pour les 36e et 37e fois de leur carrière. En tenant compte du score, Woods a devancé son adversaire gaucher à 16 reprises et affiché le même score quatre fois.

Mickelson en a toutefois souvent bavé durant la domination de Woods. Surtout lors de sa séquence aux tournants des années 2000, lorsque le « Tigre » a aligné quatre titres majeurs. « Lefty » était d’ailleurs aux premières loges en l’observant enfiler le veston vert au printemps 2001.

Un mois plus tôt, car le tournoi était disputé en mars à cette époque, le « Tigre » mettait ses griffes sur son premier trophée à Sawgrass. « Je gagnais tous les gros tournois. C’était très spécial. Tout allait bien. Ç’a duré quelques années. Mon niveau de jeu était très élevé. Je l’ai tenu à ce niveau durant une longue période », a relaté Woods, double vainqueur du Championnat des joueurs.

Domination

« Je ne crois pas que nous pourrions revoir ce niveau de jeu. C’était le plus remarquable dans l’histoire du golf. Ça ne se répète pas, s’est remémoré Mickelson. Si je remonte dans le temps, je crois avoir été témoin du meilleur jeu. C’était démoralisant de rivaliser avec Tiger. On se demandait comment gagner. Durant son impressionnante longue séquence, c’était même difficile d’imaginer que ça se passait réellement. »

« Nous avons toujours eu un respect mutuel et j’ai toujours apprécié son apport au sport, a ajouté celui qui est impatient à l’idée de retrouver son vieil adversaire sur le tertre. Il y a 15-20 ans, ma fiche contre lui n’était pas reluisante, mais elle s’est améliorée avec le temps. »

À l’instar de Jack Nicklaus et d’Arnold Palmer à l’époque, les deux golfeurs ont toujours gardé un œil l’un sur l’autre dans les tableaux au fil du temps. Les deux vétérans sont heureux de partager les deux premières rondes, une première depuis quatre ans.

« Pouvoir jouer avec quelqu’un qui est mon adversaire depuis 20 ans dès le début des hostilités, c’est très agréable. Que ce soit la première ou dernière ronde, ç’a toujours été incroyable. Phil est un féroce compétiteur. C’est un défi de pouvoir le battre », a soutenu Woods.

En bon parieur, « Lefty » a même poussé la note. « Pourquoi ne passerait-on pas toutes ces choses auxiliaires dans un tournoi en jouant le tout pour le tout dans un duel, a-t-il questionné à la blague. Je ne sais pas s’il voudra de moi. »

Les meilleurs sièges

Dans ce scénario écrit par les bonzes du circuit de la PGA, on oublie que Fowler, champion du tournoi en 2015, sera à leurs côtés. Le petit Américain de 29 ans aura le meilleur siège sur le parcours ! Il accompagnera des golfeurs qu’il a attentivement observés à la télévision plus jeune.

À n’en point douter, le groupe attirera des milliers de spectateurs dans son sillage.

Dans sa stratégie, Fowler devra rester concentré et synchroniser ses coups avec les déplacements de la foule.

« Je sais que ce sera complètement fou sur le parcours. J’ai joué avec eux de nombreuses fois, donc ce ne sera pas nouveau. Tiger et Phil sont des vedettes dans notre sport. Voyons voir si je vais pouvoir les devancer afin d’attirer un peu l’attention d’ici le week-end. Les devancer au tableau vendredi soir serait très plaisant. On veut tous battre les golfeurs de notre groupe et du plateau. Ce sera une source de motivation additionnelle. »