Je sors, je reste

Cinéma : Courts métrages des pays lusophones

Photo courtoisie

La Cinémathèque québécoise invite les cinéphiles de la métropole à venir voir cette sélection de sept courts métrages réalisés par des cinéastes originaires de pays où la langue portugaise est parlée. Cette présentation spéciale offerte en collaboration avec le consulat du Portugal et l’Arte Institute de New York compte notamment des films de la République de Guinée-Bissau, du Mozambique et du Cap-Vert. Le tout sera présenté dans la salle de projection principale de l’établissement. *Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Musique : Les Hôtesses d’Hilaire

Photo courtoisie

Le groupe originaire de la ville de Moncton au Nouveau-Brunswick nous revient avec un quatrième album studio que la formation rock lance aujourd’hui à Montréal. Le disque intitulé Viens avec moi sera disponible en ligne et chez les disquaires le 11 mai. Leur opus précédent, Touche-moi pas là, est sorti en 2015. *Aujourd’hui à 17h à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Musique : Canot-camping

Photo courtoisie

Le compositeur et multi-instrumentiste Jean Derome est de retour pour une neuvième expédition de son spectacle musicale. Cette fois-ci, l’artiste sera accompagné de 11 musiciens pour le concert consistant notamment d’une série d’improvisations musicales tentant d’évoquer le plein air, la liberté et tout ce qu’on ressent lorsqu’on part faire du canot-camping. *Ce soir à 20h au Gèsu, 1200 rue de Bleury

Musique : Varsity

Photo courtoisie

La formation pop rock de Chicago Varsity est de passage à Montréal aujourd’hui pour présenter son plus récent opus titré Parallel Person qui est sorti le 27 avril dernier. Les groupes montréalais Laps et BBQT sauteront aussi sur scène ce soir pour assurer les premières parties du concert. *Ce soir à 21h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Musique : Babylones

Photo courtoisie

Le duo rock montréalais Babylones donne un concert ce soir, quelques jours après avoir dévoilé une chanson de leur prochain album qui sortira en août prochain. Le groupe Endngs donnera le coup d’envoi de la soirée à 21h30 tandis que la formation Little High suivra à 22h avant la prestation de Babylones à 22h45. *Ce soir à 21h30 à l’Escogriffe, 4461 rue Saint-Denis

Humour : Soirée d’humour du Bordel

Photo courtoisie

Les amateurs d’humour et de surprises peuvent visiter le Bordel ce soir pour deux spectacles de 90 minutes comptant sur au moins 5 humoristes dont les identités ne sont pas révélées avant la représentation. Les spectateurs peuvent autant tomber sur de talentueux humoristes de la relève que des artistes plus établis tels Louis-José Houde ou Mike Ward qui ont fondé le comédie club avec Martin Petit, François Bellefeuille, Laurent Paquin et Charles Deschamps. *Ce soir à 20h et 22h au Bordel Comédie Club, 312 rue Ontario Est

Livre : L’erreur de la marqueuse

Photo courtoisie

Ce roman de l’auteure et journaliste québécoise Nathalie Babin-Gagnon raconte l’histoire d’une femme qui était passionnée de baseball durant sa jeunesse, mais qui évite maintenant comme la peste ce sport de balle suite à un évènement mystérieux. Aujourd’hui, c’est au tour de sa fille de marquer les matchs à l’insistance de son père, mais l’adolescente semble plus intéressée par le secret de sa mère que le sport. *Sorti en librairie le 9 mai

Télé : Seigneur de guerre

Photo courtoisie

Télé-Québec présente ce soir ce film américain réalisé et écrit par Andrew Niccol qui raconte l’histoire d’un vendeur d’armes, interprété par l’acteur Nicolas Cage, et sa vie très étrange. Le spectateur verra cet insolite criminel mettre de l’huile sur des guerres un peu partout dans le monde tout en composant avec les gens qui lui sont chers. Heureusement, un agent du FBI zélé cherche à l’arrêter à tout prix. *Ce soir à 21h sur Télé-Québec

Album : En français de Beyries

Photo courtoisie

L’interprète et compositrice Shayne Laverdière, mieux connu sous le nom d’artiste Beyries, vient de sortir ce mini-album de six chansons en français, quelque chose de rare pour la chanteuse surtout connue pour sa musique en anglais. L’artiste sera en concert au Théâtre Maisonneuve le 5 juillet prochain dans le cadre du Festival International de Jazz de Montréal. *Sorti le 25 avril