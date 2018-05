La plupart des voitures ont maintenant une clé intelligente.

Mais ma bagnole a une clé encore plus brillante que la vôtre. Elle est fascinante. Et là où elle me jette à terre, c’est sa mémoire des dates.

Ça fait trois fois qu’elle me fait le coup en six ans. Elle réussit à se désactiver très précisément quelques semaines après la fin de sa garantie de deux ans. Cette clé clairvoyante coûte à peine 425 $.

Lorsque j’ai acheté cette voiture fastueuse, mais usagée, c’était un deal incroyable. Une voiture d’un grand luxe qui n’avait presque pas roulé depuis deux ans après le décès de son propriétaire.

Une auto qui, normalement, était nettement au-dessus de mes moyens. Lentement, mais sûrement, la grosse S-430 est en train de se reprendre. Suspension, climatisation, le tableau de bord, tout y est passé. Je suis en train de me reconstruire une voiture neuve. C’est formidable et dégonflant.

QUEL FEELING !

On a tous un doute plus que raisonnable sur les ordinateurs qui, après une dizaine d’années, commencent à dérailler volontairement pour que vous en achetiez un autre.

Mais une clé encore plus petite qu’un cellulaire, je suis bouche bée et portefeuille aussi. Ce sentiment de se faire avoir comme un enfant d’école par un des constructeurs qui se dit un des plus fiables de la planète procure une sensation qui se promène entre l’envie de couler la bagnole dans le fleuve et le goût de la vendre à Lafarge pour ensuite la refiler en Syrie.

Et je n’ai pas le choix. Aujourd’hui, j’irai commander une quatrième et nouvelle clé qui devrait fonctionner jusqu’à début juin 2020. Ce qui est plate, c’est que je sois trop vieux pour avoir la mémoire longue.

MERCREDISMES

Je ne suis pas surpris des fraudes alimentaires. Hier, je mangeais mon steak et j’ai trouvé qu’il y avait beaucoup d’arêtes.

Si tu ne fais pas de niaiseries quand tu es jeune, tu n’aurais rien pour rire quand tu seras vieux.

Heureusement, Brad Marchand n’ira pas à la finale de la conférence de lèche.

Message à Vidéotron. Pouvez-vous me désabonner de Donald Trump ? Pu capable.

À DEMAIN

Pour cette marque de voiture, je suis désactivé à vie... même si elle est courte.