La crème de la crème

À un certain point, on se demande pourquoi ce tournoi ne deviendrait pas un championnat majeur. Cette semaine, les 50 meilleurs golfeurs sont présents, une première depuis l’Omnium des États-Unis qui avait lieu à Oakmont en 2016. Les 50 meilleurs joueurs du circuit de la PGA selon le classement de la Coupe FedEx figurent également parmi les 144 golfeurs inscrits.

« C’est l’un des tests les plus difficiles dans le monde du golf et c’est le meilleur plateau dans notre sport, a soutenu l’ancien numéro mondial, Jordan Spieth. Je crois que c’est le meilleur niveau de jeu dans le golf. Si tu gagnes ici, tu peux gagner n’importe où ailleurs. »

« J’essaie d’approcher ce tournoi comme un championnat majeur. Le parcours et le calibre de jeu sont dans cette catégorie, a-t-il observé. Je dois modifier mon plan de match et ma stratégie. Je dois être plus patient. »

« J’ai appris à être efficace et à me contenir sur quelques coups de départ. Je suis un peu plus conservateur. Ça m’a permis de terminer dans le top 10 », a expliqué celui qui en compte trois de suite, entre 2013 et 2015.