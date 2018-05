La nouvelle «recrue» des Hells a échappé au tueur Gérald Gallant

La nouvelle « recrue » de 66 ans des Hells Angels a déjà échappé au redoutable tueur à gages Gérald Gallant, qui avait eu le contrat de le tuer même s’il le trouvait sympathique.

Salvatore Brunetti, que les Hells viennent de rapatrier comme membre du chapitre de Montréal même s’il avait quitté le gang en 2009, a d’ailleurs été la cible de plusieurs contrats de meurtre durant la guerre des motards qui a fait 160 morts, selon des documents judiciaires obtenus par Le Journal.

Dès 1994, les Hells offraient 100 000 $ pour liquider ce leader de l’Alliance, le clan rival formé de trafiquants indépendants et des Rock Machine. Puis, en 2000, quand Brunetti a viré son capot de bord pour se joindre aux Hells, Gallant s’est mis à ses trousses.

« Un chic type »

Le tueur repenti, qui a confessé 28 meurtres à la police, s’était dit « surpris » en recevant cette commande de l’ancien allié de Brunetti, le caïd Raymond Desfossés. Gallant connaissait Brunetti, un gangster réputé pour ses liens avec la mafia italienne.

« C’était un type que j’avais déjà rencontré au pénitencier de Cowansville dans les années 1970. Sans être un ami personnel, je trouvais que c’était un chic type », a expliqué Gallant à la Sûreté du Québec (SQ) en novembre 2006.

Gallant a relaté que lui et son complice Gérard Hubert, qui l’a assisté pour huit meurtres, l’ont notamment cherché dans une brasserie dont Brunetti était propriétaire à Montréal.

« Il y avait des visages peu recommandables et on se faisait regarder », a dit le délateur qui n’a jamais trouvé Salvatore Brunetti.

Guet-apens refusé

Alors qu’il faisait encore partie de l’Alliance, Brunetti aurait approché deux Hells influents qu’il connaissait, Louis « Melou » Roy et Yvon « Bagosse » Tanguay, pour exprimer son souhait de changer de camp, en 1999.

D’après l’ex-motard Sylvain Boulanger, leur chef Maurice « Mom » Boucher aurait participé à la rencontre. Brunetti se serait alors fait offrir d’aider les Hells à donner le coup de grâce à leurs rivaux.

« La rencontre avait pour but de proposer à Brunetti qu’il réunisse cinq gros noms des Rock Machine dans un endroit où ils se feraient tuer. Mais il a refusé », a dit à la SQ le délateur de l’opération SharQc.

Recherché à Toronto

Pendant cette guerre sanglante, l’influent Hells Angel ontarien Walter Stadnick avait aussi appris que Brunetti se terrait sur « son » territoire, à Toronto.

Les Hells ont trouvé un immeuble dans lequel Brunetti avait supposément un pied-à-terre et ont dépensé « autour de 25 000 $ » pour louer et meubler un appartement voisin de chez lui dans l’espoir de le surprendre et de l’éliminer.

Un autre délateur, Dayle Fredette, a affirmé que le Hells sherbrookois Sylvain « 20-20 » Vachon aurait vainement séjourné dans cet appartement torontois sans parvenir à débusquer Brunetti.