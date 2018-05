La répartitrice se moque de ses douleurs, elle meurt quelques heures plus tard

Une enquête a été ouverte à Strasbourg à la suite de la mort d’une jeune femme de 22 ans qui, bien qu'ayant contacté les services d’urgence, n'a pu convaincre la répartitrice en poste de lui envoyer des secours.

La victime, Naomi, mère d’une petite fille de 2 ans, a appelé le SAMU (Service d’aide médicale urgente, un équivalent du 911 en France) vers 11 h en se plaignant de vives douleurs au ventre. Un enregistrement de la conversation obtenu par le site web Hebdi révèle que la répartitrice à l’autre bout du fil s'est carrément moquée de la jeune femme qui peinait à enchaîner les mots.

Voici un extrait de la communication:

— Si vous ne dites pas ce qu’il se passe, je raccroche.

— J’ai très mal.

— Oui, ben, vous appelez un médecin.

— Je peux pas.

— Vous pouvez pas? Ah non? Vous pouvez appeler les pompiers, mais vous ne pouvez pas...

— Je vais mourir.

— Oui, vous allez mourir, certainement, un jour, comme tout le monde. Vous appelez SOS médecins, c’est 03 88 75 75 75, d’accord?

— S’il vous plaît, aidez-moi, madame...

— Je peux pas vous aider, je ne sais pas ce que vous avez.

— J’ai très mal, j’ai très, très mal.

— Et où?

— J’ai très mal au ventre [...] et mal partout.

— Oui, ben, vous appelez SOS médecins au 03 88 75 75 75, voilà. Ça, je ne peux pas le faire à votre place. 03 88 75 75 75. Qu’un médecin vous voie, ou sinon vous appelez votre médecin traitant, d’accord?

— D’accord (dit dans un murmure).

— Au revoir.

Quelques instants auparavant, on pouvait entendre deux répartitrices discuter entre elles et se moquer du dossier de Naomi.

Naomi étant parvenue à communiquer avec SOS médecins, ces derniers ont justement fait appel au SAMU pour lui envoyer des secours. À l'arrivée des intervenants, la jeune femme était toujours consciente, mais son état se dégradait rapidement. Elle est finalement morte à l’hôpital, quelques heures plus tard, d'une défaillance multiviscérale dont on ignore toujours la cause.

L’affaire a soulevé un tollé en France depuis, si bien que le procureur de la République a été saisi du dossier. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg doivent également enquêter.

Selon le site Hebdi, la famille espère que l'enquête permette de savoir dans quelle mesure une gestion différente du dossier par le SAMU aurait pu sauver Naomi.