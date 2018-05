Les matins, les cégeps et les ovnis

1) Les lundis matin ou les lundis matins ? On écrira le mot matin au singulier parce qu’on sous-entend « tous les lundis, le matin ». 2) Presqu’arrivé ou presque arrivé ? L’adverbe presque ne s’élide que devant le mot île : une presqu’île. 3) Quoi que ou quoique ? Quoi que est une locution pronominale indéfinie signifiant quelle que soit la chose qui ou que... Ex. : Quoi qu’il arrive, je resterai calme. Quoique en un seul mot signifie malgré le fait que ou bien que. Un truc infaillible : la conjonction de subordination quoique s’écrit en un mot quand on peut la remplacer par bien que. 4) Un sigle est une abréviation composée à partir des lettres initiales d’un ensemble de mots (RRQ, Régie des rentes du Québec). Un acronyme est un sigle pouvant être prononcé comme un seul mot. La SAQ pour la Société des alcools du Québec par exemple. Lorsque l’acronyme est devenu nom commun (sida, ovni, etc.), il s’écrit en minuscules et accepte la marque du pluriel (les ovnis, les cégeps).