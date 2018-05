Recherche d’emploi : 5 stratégies peu efficaces

Anne-Hélène Dupont - 37e AVENUE

Certaines stratégies de recherche d’emploi peuvent s’avérer carrément inefficaces. Qu’en pensent les spécialistes de la gestion de carrière ?

1. Multiplier les candidatures

Poser sa candidature à un grand nombre de postes procure au chercheur d’emploi une impression d’activité qui peut être rassurante. « Mais c’est une totale illusion, estime Claire Savoie, CRHA, conseillère en gestion de carrière. Souvent, les gens recherchent un emploi sans avoir bien ciblé ce qui leur correspond le mieux. » Ils gaspillent ainsi temps et énergie.

Pour éviter ce piège, elle invite les chercheurs d’emploi à faire le point sur leurs forces, leurs besoins et leurs objectifs avant de se lancer dans la recherche. Ils seront alors plus aptes à cibler les offres qui leur conviennent et les employeurs à contacter.

Il importe aussi de se documenter sur le donneur d’emploi et d’adapter sa lettre de candidature et son CV à chaque description de poste. « Il faut pouvoir faire le lien tout de suite entre le CV et le profil d’emploi », souligne Mme Savoie. Les éléments les plus pertinents doivent figurer en début de CV et être facilement repérables, grâce notamment à des listes à puces et à des termes en caractères gras.

Claudie Hugueney, CRHA, consultante en transition de carrière chez Phénix Conseils, partage cet avis. Elle ajoute que l’adéquation entre une candidature et le poste à pourvoir gagne aussi à montrer la compatibilité entre ses valeurs et celles de l’entreprise.

2. Soumettre sa candidature dès la publication de l’offre d’emploi

Le rêve du candidat empressé : que le recruteur, séduit par son dossier, cesse les recherches et le convie sans délai à une entrevue. Le hic, c’est qu’une candidature hâtive risque de ne pas être au point.

Les liens entre la candidature et les exigences de l’emploi sont-ils clairement établis ? Tous les documents demandés sont-ils inclus dans le dossier ? S’est-on assuré que les coordonnées sont exactes, que la présentation est uniforme, que le français est impeccable ? Après avoir rédigé lettre et CV, mieux vaut souvent « dormir dessus » ; on y voit plus clair en se relisant le lendemain.

Claudie Hugueney croit toutefois que si le dossier était déjà prêt, on peut se porter candidat dès la publication de l’offre. Pourvu qu’on respecte la date limite indiquée sur l’offre, peu importe le moment où l’on soumet sa candidature.

3. Envoyer des CV non sollicités

On a pris contact avec un employé de l’organisation qu’on désire intégrer ? Lui faire part de notre intérêt est une bonne idée, discuter avec lui pour en apprendre davantage sur l’entreprise aussi.

Là où l’on va trop loin, c’est lorsqu’on demande à ce contact de nous tenir au courant de l’éventuelle création d’un poste pertinent et de transmettre notre CV.

Selon Claudie Hugueney, une meilleure approche consiste à obtenir le nom du responsable du recrutement. C’est auprès de cette personne qu’on doit se faire valoir. Elle rappelle que « 70 à 80 % des emplois ne sont jamais affichés ».

4. Poser sa candidature à des postes auxquels on correspond à moitié

Il est rare qu’une description de poste soit en parfait accord avec notre profil. Selon Mme Hugueney, l’idéal est de réserver ses efforts aux offres avec lesquelles on est à 80 % compatible (ou plus). Ne pas avoir le nombre exact d’années d’expérience demandé n’est pas dramatique, mais « il faut être capable de faire le travail demain matin », tranche-t-elle.

La coach en transition de carrière suggère aussi de puiser dans nos activités de bénévolat et nos loisirs des preuves de compétences que nos fonctions professionnelles ne nous ont pas donné l’occasion de démontrer. Le leadership ou l’aptitude au travail d’équipe, par exemple.

5. Se fier totalement et exclusivement au courriel

À la liste des stratégies contre-productives, Claire Savoie propose d’ajouter les démarches menées exclusivement par voie électronique. Trop de chercheurs d’emploi se contentent de soumettre leur dossier par courriel, ce qui représente selon elle « une grave erreur ». Cette technologie n’est pas infaillible ; il se pourrait que le message n’arrive pas à bon port. Mme Savoie conseille pour cette raison de demander une confirmation de réception du dossier.

Mieux encore : on double l’envoi électronique de celui d’une copie papier. L’envoi postal aide en outre la candidature à se démarquer, indique la conseillère en gestion de carrière.

Mme Savoie estime aussi que les démarches menées en personne sont plus satisfaisantes sur le plan humain. On a donc avantage à inclure dans sa recherche d’emploi des rencontres de réseautage et la participation aux activités de son association professionnelle. Sans bien sûr négliger sa présence sur les médias sociaux et ses recherches sur les sites d’emploi.