Recherche d’emploi : ces conseils... pas si bons

Catherine Martellini - 37e AVENUE

« Soyez naturel et authentique ! », « Présentez-vous sur place ! » Quand il est question de recherche d’emploi, certains conseils sont passés du côté des vérités acceptées... alors qu’il faudrait plutôt les prendre avec un grain de sel. Quelques exemples.

1. « Tirez profit de votre réseau de contacts. »

Plusieurs emplois peuvent se trouver par l’entremise de contacts, comme ceux qui font partie de notre réseau LinkedIn ou Facebook. Harceler son réseau tombe toutefois dans la catégorie « exploiter » ses connaissances. Si, par exemple, vous ne daigniez adresser la parole à cette personne auparavant et que vous tentez de vous trouver soudainement des atomes crochus pour lui soutirer de l’information, cela ne sera pas vu comme de l’initiative, mais bien comme de l’opportunisme.

2. « Il est toujours préférable de rencontrer le recruteur en personne. »

Ce conseil provient sûrement de l’époque de nos grands-parents, alors qu’on leur disait que le fait de se présenter en personne démontrait son « bon vouloir ». De nos jours, avant de rencontrer un candidat, les recruteurs utilisent des techniques informatiques pour s’assurer que le candidat répond aux critères de l’emploi. Les entrevues téléphoniques et les réseaux sociaux empêchent aussi les employeurs de perdre du temps avec des personnes qui n’ont pas le profil pour le poste. De grâce, restez chez vous lorsqu’on ne vous a pas convoqué !

3. « Montrez votre intérêt envers l’entreprise. »

Personne ne peut vous reprocher une bonne préparation avant l’entrevue. D’ailleurs, selon un sondage réalisé par la firme de consultation en ressources humaines OI Global Partners auprès de consultants partout en Amérique du Nord, plus de la moitié d’entre eux ont donné comme principales sources d’échec d’une démarche d’emploi celle de ne pas montrer assez d’intérêt et d’enthousiasme pour le poste. À l’opposé, littéralement louanger une compagnie que vous ne connaissez pas vraiment peut sonner faux.

Tentez plutôt de miser sur ce que vous pouvez apporter de plus à l’entreprise, selon ce que vous avez appris sur celle-ci.

4. « Offrez de travailler sans salaire à un employeur pendant une semaine pour lui démontrer vos compétences. »

Une semaine, c’est rarement suffisant pour accomplir quoi que ce soit, surtout quand on sait qu’on peut mettre au moins un mois (voire un an) à être fonctionnel dans son poste, selon le type d’emploi. Certains argumenteront également que le travail gratuit dévalue vos compétences et ce que vous valez.

5. « Soyez naturel et authentique. »

Oui, un recruteur tente de savoir si votre personnalité s’adaptera à la culture de l’entreprise et à l’équipe. « Ils vont me prendre comme je suis » est certes une belle pensée à avoir avec sa famille et ses amis, mais en entrevue, vous n’avez qu’une chance de faire une bonne impression. L’objectif n’est pas de vous inventer un personnage, mais bien de vous présenter sous votre plus beau jour. Évitez donc l’agressivité, le désintérêt, l’impatience ou toute autre attitude négative.

6. « Plus vous arrivez tôt à une entrevue, mieux c’est. »

La ponctualité est une qualité recherchée par la plupart des entreprises, considérée comme une forme de respect des directives et d’enthousiasme pour l’emploi. L’effet contraire peut cependant se produire si vous vous présentez beaucoup trop tôt à l’entrevue. Vous pourriez donner l’impression d’avoir mal noté l’heure du rendez-vous ou créer un certain malaise en attendant aussi longtemps à la réception...

7. « Vous ne devez parler de votre ancien employeur qu’en bien. »

D’une part, si vous cachez les problèmes qui sont survenus avec votre ancien patron, l’intervieweur pourrait le découvrir en appelant vos références. D’autre part, ce n’est pas tant ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites qui compte dans une telle situation. Remplacez des énoncés très émotifs comme « Ma patronne faisait tout pour me mettre des bâtons dans les roues » par « Ma patronne et moi avions des façons de travailler divergentes qui m’empêchaient de me perfectionner. »