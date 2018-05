Se battre contre un OBNL?

C’est un secret bien gardé, mais j’ai travaillé 37 ans à La Presse. Je pense que le journal avait une bonne façon d’assurer sa santé financière. Se battre à tous les jours contre Le Journal de Montréal et les principaux réseaux de télé et de radio. C’est fatigant, mais ça valait la peine.

Quand j’ai quitté, le glissement était déjà entrepris. La tablette arrivait et on faisait des deals avec les amis. Le résultat, on le voit et l’entend à chaque jour à Radio-Canada et au 98,5. Je présume que c’est de bonne guerre quand on doit survivre.

Cela dit, il va être très délicat de fonctionner en organisme à but non lucratif et à faire du journalisme mordant en faisant partie d’une fiducie acceptant les dons privés et ceux de grands donateurs et philanthropes. Incluant les grandes compagnies et entreprises. Mes amis milliardaires pourront donc être généreux. Pierre, Serge, Charles, Stéphane, Guy, Lucien, Alain et les autres, bienvenue dans le monde de l’information.

Mais il ne faut pas balayer du revers de la main cette tentative de sauver ce qui fut un grand quotidien. Tous les médias québécois sont en mode danger. Et Le Journal qui reste ne se permet pas le moindre relâchement.

On applique encore la meilleure méthode. Se battre à tous les jours sans relâche pour livrer le plus beau scoop, la plus grosse histoire et la meilleure analyse de l’actualité.

Quand ça fera 37 ans, je verrai où je vais aller...