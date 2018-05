Séisme de magnitude 6,2 en Afghanistan, peu de dégâts signalés

Un séisme de magnitude 6,2 a été enregistré mercredi dans le nord de l’Afghanistan, selon les services sismologiques américains (USGS), et a été ressenti jusqu’à Islamabad et Douchanbé, les capitales du Pakistan et du Tadjikistan, à des centaines de kilomètres de l’épicentre.

Le séisme, qui a également été nettement ressenti dans une partie du Pakistan, s’est produit à 10H41 GMT dans la région montagneuse de l’Hindu Kush, près de la frontière avec le Tadjikistan, à une profondeur de 111 km, selon l’USGS.

Aucune victime ni dégât n’ont été rapportés dans l’immédiat de la province septentrionale du Badakhshan, où se trouve l’épicentre, ni du Pakistan.

La secousse, ressentie dans«la plus grande partie» de l’Afghanistan, selon Mohammad Omar Mohammadi, le porte-parole du ministère de gestion des désastres, avait été précédée d’une autre, moins forte, le matin même.

Elle a poussé de nombreux habitants à se précipiter hors de leurs maisons et des boutiques pour se mettre à l’abri dans la rue.

Dans la province de Khost (Est), deux enfants ont été blessés lorsque le toit d’une maison s’est écroulé.

Des journalistes de l’AFP à Kaboul ont senti le sol vibrer pendant environ une minute lors du deuxième séisme. La capitale afghane était déjà sous haute tension mercredi suite à une série d’attentats contre des commissariats de police, dont une est encore en cours, qui ont fait au moins cinq morts et seize blessés.

A Peshawar, ville pakistanais frontalière de l’Afghanistan, les habitants se sont précipités dans les rues, par crainte de répliques, ont indiqué des témoins à l’AFP.

L’Afghanistan, dont les montagnes de l’Hindu Kush sont situées à la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne, est fréquemment frappé par des tremblements de terre.

En octobre 2015, un puissant séisme de magnitude 7,5 avait frappé la même zone, faisant plus de 380 morts.

En 2002, un séisme avait fait au moins 1800 morts et 10 000 sans-abri dans la province de Baghlan, frontalière du Badakhshan.

En 1998, un séisme de 7 degrés sur l’échelle de Richter avait fait quelque 5000 morts et 1500 blessés, dévastant de nombreux villages du Badakhshan.