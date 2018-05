Sorties 100% féminines : Je t’aime maman!

Dédions notre fin de semaine à toutes les mamans! Des sorties 100% féminines sont en vedette, avec un soupçon d’originalité : oublions les spas, les salons de beauté ou les brunchs! Optons plutôt pour des activités qui sortent des sentiers battus : session de shopping dans un marché d’artisans, participation à un atelier de thé japonais et festin gastronomique par une femme chef dans un tout nouveau restaurant.

BOIRE : Le meilleur des ateliers de thés en ville

Photo courtoisie

Méga coup de cœur pour la Maison de thé Camellia Sinensis! C’est l’histoire de quatre experts dégustateurs, qui ont fondé cette entreprise, qui conjugue à la fois boutique et école. Si vous êtes des passionnés du thé, comme moi, il faut vous rendre à l’un des ateliers proposés par ces vedettes du monde du thé... Surprise! Ce samedi, on vous propose une session de deux heures sur la culture du thé au Japon. Avec maman, une amie ou votre grand-maman, vous y apprendrez la technique senchado et goûterez à plusieurs types de boissons chaudes japonaises comme les nobles gouttes de rosée du Gyokuro. Aussi, pour celles qui le désirent, un autre cours aura lieu dimanche – le jour de la fête des Mères, sur l’initiation du thé. Vous apprendrez tout sur les principaux pays producteurs, les bienfaits, la préparation, les différences entre les feuilles, les arômes et les saveurs. Cette activité originale est au coût de 30 à 35 dollars et vous pouvez vous inscrire sur le site web. (347 rue Emery, Montréal - http://camellia-sinensis.com/fr/tea-school)

MANGER : Impressionnez maman avec la fine gastronomie de Chef’s Table

Photo courtoisie

Je devais absolument vous parler du nouveau restaurant Chef’s Table, qui a ouvert ses portes, il y a quelques semaines, dans le Vieux-Montréal. D’abord, si vous optez pour un festin gastronomique en soirée plutôt qu’un brunch pour la fête des Mères, c’est l’endroit idéal pour le faire. La chef Marie-Anne Bédard maîtrise avec génie toutes les assiettes qu’elle a préparé sur la carte. D’ailleurs, en cuisine, ce sont les produits du terroir québécois qui sont mis de l’avant. En entrée, j’ai craqué pour les pétoncles poêlés servis sur leur purée de daïkon (radis blanc), sauce à l’érable et baie de myrica. Pour un plus gros appétit, le tataki de cerf, garni de son caramel pétillant et de sa compote de camerise, fond dans la bouche. Puis, en plat principal, on a amplement le choix : les gnocchis, le maquereau, l’omoplate de bœuf ou encore le veau. Parlant de veau, ce fut mon plat préféré. La chair du filet était tendre, cuite et assaisonnée juste à point avec sa sauce au vin rouge, les champignons, la purée de topinambours et ses maïtakés poêlés. Ce petit bijou est définitivement devenu un de mes coups de cœur de la restauration, cette année et je crois bien qu’il deviendra le vôtre aussi! (365 Place d’Youville, Montréal)

SORTIR : Shopping Marché printanier Etsy

Photo courtoisie

Quel serait un article de sorties 100% féminines, sans parler de shopping ?! Ce week-end aura donc lieu au Locoshop Angus, le Marché printanier Etsy québécois, qui vous fera découvrir des accessoires mode et déco faits ici, par des artisans d’ici. Cette célébration d’achat local invite les Montréalais à dénicher des trésors uniques confectionnés par plus de 100 créateurs différents. Pour la fête des mamans, dénichez des bijoux, des écharpes, des bougies, des coussins décoratifs, des décorations murales et plus encore. Oh oui, pour ceux et celles qui ne peuvent se déplacer en personne, la livraison domestique sur le web est gratuite jusqu’au 14 mai prochain. (2600 Rue William-Tremblay, Montréal ou etsy.wishpond.com/faitauquebec2018/)