Une refonte, deux conférences

BATHURST | Le comité exécutif de la LHJMQ se réunira jeudi. Plusieurs sujets seront à l’ordre du jour, dont celui de la refonte des séries éliminatoires.

Les gouverneurs voteront ce changement lors des assises de la ligue, au début du mois de juin à Shawinigan. Une majorité serait déjà acquise, dit-on. L’unanimité, aucunement !

Le confrère Matthew Vachon, de la Nouvelle.net de Victoriaville, avait ébruité l’affaire le 20 avril dernier, sans toutefois détailler précisément la nouvelle mécanique dont l’objectif s’avère de réduire les distances parcourues durant les séries éliminatoires. À première vue, le but sera atteint pour clubs à l’ouest de Québec.

Depuis plusieurs années, la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) emploie son classement général pour déterminer l’identité des adversaires. Le champion de la saison régulière croise le fer avec le 16e club au classement, le 2e joue contre le 15e et ainsi de suite.

Répartition

Au terme de la prochaine saison régulière, les dix-huit équipes seront réparties en deux conférences. Celle de l’Est comptera dix clubs et elle regroupera les six formations de la division des Maritimes et quatre de la division Est : les Remparts de Québec, les Saguenéens de Chicoutimi, l’Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau.

La conférence de l’Ouest sera formée par les six clubs de la division Ouest, auxquels se joindront les Tigres de Victoriaville et les Cataractes de Shawinigan.

Deux clubs seront éliminés et les points de classement détermineront le rang des qualifiés, qu’importe s’ils doivent changer de conférence.

Les deux premières rondes éliminatoires seront jouées à l’intérieur des conférences. Un chassé-croisé sera effectué lors des demi-finales pour éviter une « finale prématurée », advenant le cas que les deux meilleurs clubs du classement général logent dans la même conférence.