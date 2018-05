DUMONTIER, Georgette



À Joliette, le 8 mai 2018 à l'âge de 90 ans, est décédée madame Georgette Dumontier, fille de feu Mastaï Dumontier et de feu Cécile Lafontaine, demeurant à Joliette.Elle laisse dans le deuil ses frères et belles-soeurs: Jacques Dumontier (Réjeanne Perreault), George Dumontier (Rita Bourgeault), Claude Dumontier (Lise Lavallée), Denise St-Louis (feu André Dumontier), plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Elle laisse également dans la peine les membres de la famille St-Pierre de l'Abitibi, spécialement Jean-Louis et Jocelyne ainsi que François et Jacqueline.La famille vous accueillera le vendredi 18 mai 2018 dès 9h30, en l'église Ste-Geneviève-de-Berthier, suivront les funérailles à 11h.Madame Dumontier sera inhumée à une date ultérieure au cimetière de La Corne en Abitibi.