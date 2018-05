9 beaux terrains de camping où planter sa tente «drette» au bord de l’eau

Campeuses, campeurs, c’est le moment de sortir votre tente du fond de la garde-robe, la saison du camping est arrivée!

Vous êtes plutôt du genre «séjour rustique en forêt» que «fin de semaine au Camping Sainte-Madeleine»? On a très bons spots québécois pour vous! Non seulement les terrains de camping suivants sont-ils en pleine nature, mais en plus ils sont situés directement au bord de l’eau.

Prendre son premier café en écoutant le bruit des vagues, qui dit mieux?

9 endroits parfaits pour du camping (rustique) au bord de l'eau

1. Mer et monde Écotours, près de Tadoussac

Une publication partagée par Juliette Levesque, Agr. (@jules_levs) le 15 Juil. 2017 à 8 :28 PDT

Guetter les baleines par la porte de sa tente, bien enroulé dans son sac de couchage, c’est quand même dur à battre. À Bergeronnes, à 20 minutes de Tadoussac, Mer et Monde dispose d’une trentaine de sites de camping, dont plusieurs sont situés directement sur les rochers au bord de l’estuaire.

Une publication partagée par Simpleoutdoor (@simpleoutdoor) le 27 Nov. 2017 à 8 :06 PST

37$ par nuit

À 6h de Montréal

2. Camping de la Batture, à Kamouraska

Pour observer les célèbres couchers de soleil de Kamouraska, installez votre tente ou votre petite van au Camping de la Batture, le long du fleuve St-Laurent. Réservez tôt si vous voulez profiter des quelques sites qui sont directement près des battures (ces longs rivages qui se découvrent à marée basse).

Une publication partagée par Tourisme Bas-Saint-Laurent (@bassaintlaurent) le 31 Oct. 2017 à 6 :17 PDT

24$ par nuit

À 4h30 de Montréal

3. Parc régional du Poisson Blanc, dans les Laurentides

Une publication partagée par Parc régional du Poisson Blanc (@parcpoissonblanc) le 3 Août 2017 à 6 :39 PDT

Situé dans les Laurentides, le réservoir du Poisson Blanc est un rêve pour les campeurs romantiques et les coureurs des bois dans l’âme! On y propose des sites de camping sauvage sur des îles qui sont uniquement accessibles en canot, SUP ou kayak. Si vous avez toujours rêvé d’avoir votre île déserte, n’attendez plus. (Certains sites acceptent plusieurs tentes si vous êtes en groupe.)

60$ par nuit (ou 45$ en basse saison) pour 1 tente

Livraison de bois incluse; location d’embarcation en sus

À 3h de Montréal

5. Parc national du Bic, dans le Bas-Saint-Laurent

Pour un séjour zen dans l’un des plus beaux coins du Québec, rendez-vous au camping La Coulée dans le parc national du Bic, à 20 minutes de Rimouski. Vous aurez le choix entre 9 sites rustiques au bord du St-Laurent. Le secteur est uniquement accessible à pied, à vélo ou en kayak (1,3 km dans tous les cas). Ouvrez l’oeil en déjeunant, vous verrez peut-être des phoques.

Une publication partagée par Sépaq (@reseausepaq) le 29 Sept. 2017 à 7 :38 PDT

À partir de 29,10$ par nuit, plus les frais d’accès

À 5h15 de Montréal

6. Centre d’aventure Mattawin, en Mauricie

La rivière Mattawin coulera tout près de votre table à pique-nique si vous optez pour l’un des 25 sites pour tente du Centre d’aventure Mattawin, qui offrent tous un accès direct à l’eau. Attention, toutefois, ce ne sont pas tous les terrains qui sont directement près des flots. Pour cela, vous devez mettre la main sur les sites 13 à 18, ou 24 et 25. Bonne chance!

Une publication partagée par Ian Yaworski (@iansouk) le 28 Mai 2016 à 4 :15 PDT

29 $ par nuit

À 2h30 de Montréal

7. Parc national de la Pointe-Taillon, au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Au bord du beau grand lac St-Jean, le camping Les Castors compte 32 sites rustiques au coeur même du parc national de la Pointe-Taillon. Ces sites sont accessibles seulement à pied, à vélo (2 km) ou par l’eau et plusieurs d’entre eux sont pratiquement sur la plage. À vous les bains de minuit!

Une publication partagée par Armando Tremblay (@xmandohx) le 25 Août 2017 à 5 :50 PDT

Une publication partagée par VIRGYNIE POULIOT (@virgyniepou) le 17 Juin 2017 à 3 :01 PDT

À partir de 23,20$ par nuit, plus les frais d’accès

À 6h de Montréal

8. Camping de l’île Saint-Barnabé, en face de Rimouski

Envie de passer la nuit sous les étoiles au milieu du fleuve St-Laurent? Le camping rustique de la très peu connue île Saint-Barnabé (qui se rejoint en navette maritime seulement) met 12 sites à la disposition des campeurs. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur de faire un brin d’exercice, puisque les plateformes de camping se trouvent à 30 minutes de marche du quai.

Une publication partagée par Chloé ☮ (@jeunpousse) le 3 Sept. 2017 à 2 :01 PDT

25$ (taxes incluses), plus la traversée

À 5h30 de Montréal

9. Camping municipal de Carleton-sur-Mer, en Gaspésie

Si vous prévoyez un tour de la Gaspésie cet été, retenez le nom de ce camping. Il est situé sur un bras de mer dans la baie des Chaleurs, ce qui fait qu’il est totalement entouré d’eau. Certains sites pour tentes ou petits VR se trouvent juste au bord de la plage. Le camping n’offre pas énormément d’intimité, mais son accès facile et ses vues sur l’une des plus belles baies du monde devraient compenser.

Une publication partagée par Sarah Beard Paquet (@sarahbeardpaquet) le 6 Sept. 2017 à 5 :21 PDT

À partir de 31$ par nuit (pour les sites sans services)

À 8h30 de Montréal

Pour d’autres endroits où loger au bord de l’eau, consultez ceci:

Des chalets parfaits pour ceux qui veulent se couper du reste du monde cet été

Ces 1000 îles sauvages vous donneront envie de planifier vos vacances d'été tout de suite