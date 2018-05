BIGRAS, Jean-Luc



À L'Hôpital Sainte-Anne le 1er mai 2018, est décédé Jean-Luc Bigras, époux en première noce de Juliette Naud (décédé) et de Marcelle Boucher.Il laisse dans le deuil ses enfants Pierre, Louis et (Luc), sa petite-fille Camille Garcia-Bigras, ainsi que des neveux et nièces et autres parents et amis.La famille organisera une cérémonie commémorative à la Chapelle Constantin de Saint-Eustache le 26 mai 2018, de 11h à 15h ou famille et amis sont chaleureusement conviés.