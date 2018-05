Aidons-les

Qu’est-ce qui débarque avec la douce météo du printemps ? Les ti-zoiseaux et les étudiants. Plus tard, ils seront ingénieurs, chimistes, pompiers ou cuisiniers, mais pour l’été, ils seront livreurs, caissiers, ouvriers ou sur le plancher d’un resto. Ils ont encore la dernière session dans le corps, mais ils ont besoin d’argent. C’est un espace crucial et délicat de leur vie. Rentreront rudement les rudiments d’un métier nouveau, les subtilités des contacts avec le public et le fric arraché à la sueur de leur front et de leur stratégie. Là-dedans, nous avons certaines responsabilités et il est à nous de les aider.

Ils ont droit à l’erreur et ils en commettront. Ils n’auront peut-être pas les justes formules de politesse, mais ça s’apprend, ça se dit gentiment... et pourquoi pas ? avec humour. Et lorsqu’ils seront bons, il faudra le leur dire. Pour plusieurs, ces premières heures sur le marché du travail resteront gravées longtemps et pourraient conditionner leur attitude pour des années à venir. L’air de rien, c’est important.

On se calme

Un entrefilet sur le web fait réfléchir. Dites-vous que, lorsque vous engueulez le personnel d’un resto par exemple, vous devenez dès cet instant une véritable farce derrière les portes closes. Vous devenez l’histoire qu’ils vont raconter aux collègues à leur pause et, au souper, avec famille et amis. Ils vous imiteront et vous ridiculiseront avec une voix d’attardé en vous traitant de tous les noms.

Jeunesse au travail, c’est merveilleux et enrichissant pour notre société. Soyons solidaires, soyons une grande famille qui cherche à se rendre la vie agréable et évolutive.

