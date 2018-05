LABERGE, Claude



De Sainte-Thérèse, autrefois de Saint-Timothée, le 8 mai 2018 à l'âge de 85 ans, est décédé M. Claude Laberge époux de feu Denise Lemire.Il laisse dans le deuil sa nièce Martine Lemire (Robert Clark) et leurs enfants: Marc-Olivier et Justine, son frère Jacques Laberge ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 11 mai de 19h à 22h et le samedi 12 mai dès 11h au :SAINTE-THÉRÈSE(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le samedi 12 mai à 14h30 en l'Église de Sainte-Thérèse d'Avila 10, rue de l'Église, Sainte-Thérèse et de là au cimetière de Saint-Timothée.