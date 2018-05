ETHIER, André



Le 7 mai 2018, à l'âge de 84 ans, est décédé André Ethier, époux de Gloria Lanteigne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Joanne (Scott) et Alain (Jacynthe), ses petits-fils Francis (Valérie) et Simon (Mégane), ses trois arrière-petits-enfants, son frère Gilles (Gigi) ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 12 mai de 13h30 à 17h à:6500 BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QC, J3Y 8Z4www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 17h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié.