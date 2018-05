Les danseuses nues plus violentes que leur conjoint

Les danseuses érotiques du Québec qui sont en couple seraient plus enclines à être violentes avec leur conjoint que le contraire.

« Les chiffres sont alarmants », a constaté hier, lors du congrès de l’ACFAS, Sabrina Bédard, l’étudiante au doctorat en psychologie à l’origine de cette recherche.

Parmi les 77 danseuses approchées par la chercheuse dans différents cabarets du Québec, 50 d’entre elles, âgées de 18 ans et plus, qui disaient être en couple ont été retenues pour l’étude.

Victime aussi

De ce nombre, 92 % ont admis avoir perpétré des actes de violence – psychologique, physique ou sexuelle – contre leur conjoint. À l’inverse, elles ont dit avoir été victimes de violence dans 86 % des cas.

Les actes de violence physique et psychologique perpétrés sont plus fréquents chez les femmes, mais que les gestes de violence à caractère sexuel demeurent l’apanage des hommes, qui sont plus nombreux (34 %) que leurs conjointes effeuilleuses (26 %) à commettre des gestes du genre.

« On parle par exemple de menacer pour se soumettre à un acte sexuel, d’avoir une relation sans condom ou des gestes plus sévères, comme une agression sexuelle », explique Mme Bédard.