Alexandre Taillefer au PLQ: «Un très bon coup», se félicite Couillard

Après une série de départs au sein de son caucus, Philippe Couillard s’est félicité jeudi d’avoir «frappé un très bon coup» en confirmant la nomination de l’homme d’affaires Alexandre Taillefer au poste de président de campagne pour le Parti libéral du Québec.

«C’est une très bonne nouvelle, je comprends que les partis d’opposition vont être secoués un peu», s’est amusé à dire le premier ministre après que le PQ, la CAQ et Québec solidaire eurent soulevé des enjeux éthiques.

Il refuse de se départir de ses médias

Philippe Couillard refuse de demander à Alexandre Taillefer de choisir entre la politique et la propriété de son entreprise de presse, ce que pourtant le premier ministre avait exigé de Pierre Karl Péladeau.

Quand on lui a demandé si M. Taillefer devrait se départir des médias dont il est propriétaire, soit le magazine L’Actualité et le mensuel culturel Voir, le chef libéral a déclaré: «Non. C’est un président de campagne, ce n’est pas un candidat à un poste électif. Dans le passé, les présidents de campagne ne se sont pas départis de leurs intérêts.»

«Va-t-il tenter d’utiliser ses médias pour influencer le vote? La question se pose», a soulevé la députée caquiste et ex-journaliste Nathalie Roy.

«Comment va-t-il créer un mur entre ses activités médiatiques et ses activités politiques? C’est un principe fondamental de notre démocratie. Je ne suis pas plus inquiet que je ne l’étais quand Pierre Karl Péladeau s’est lancé en politique», a déclaré de son côté le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois.

En marge d’une activité à Montréal, le principal intéressé s’est fait rassurant: «Jamais, premièrement, je n’interviens au niveau des salles de presse, et deuxièmement, je ne pense pas qu’un mensuel soit en mesure d’avoir une influence sur une campagne qui se déroule sur une base quotidienne», a dit M. Taillefer.

Lobbyiste et président de campagne

Le Parti québécois a bien hâte de voir comment le gouvernement Couillard répondra aux demandes de M. Taillefer, qui est actuellement inscrit au registre des lobbyistes pour ses entreprises, XPND Capital et Taxelco, qui exploite Téo Taxi.

«Maintenant, c'est un proche du premier ministre, un membre de la famille libérale, a dit la députée péquiste Agnès Maltais. [...] En ce moment même, M. Taillefer est inscrit comme lobbyiste directement auprès du premier ministre pour plusieurs modifications réglementaires. Nous savons aussi qu'il est lobbyiste au ministère des Transports, au Fonds vert et à Transition énergétique Québec pour obtenir des contrats, qu'il est lobbyiste auprès de deux ministères pour obtenir une subvention de 4 millions de dollars. Nous ne savons pas où en sont rendues ces demandes.»

«Il s'inscrit au registre, suit les règles concernant le commissaire au lobbying, a répliqué en Chambre le leader parlementaire du gouvernement, Jean-Marc Fournier. Ma foi, elle est en train de me dire qu'il a un comportement tout ce qu'il y a de plus honorable. Alors, pourquoi présumer qu'il n'aurait pas un comportement honorable?»

«Je vais être scruté à la loupe et, s’il y a quelque chose de mieux que le registre des lobbyistes, c’est les médias. Alors, naturellement, il va falloir que je montre une patte blanche absolue», a indiqué M. Taillefer lors d’une brève mêlée de presse à Montréal.

Moreau l’invite à la prudence

Perçu par plusieurs comme un prétendant à la succession éventuelle de Philippe Couillard, le ministre Pierre Moreau a accueilli l’arrivée d’Alexandre Taillefer au sein du Parti libéral du Québec en l’invitant à la prudence. Rien de moins.

«Moi, je pense qu’il doit prendre toutes les mesures que tous ceux qui s’engagent en politique doivent prendre, c’est-à-dire être prudent, être transparent, s’assurer qu’il n’y a pas de situation de conflit ou de situation apparente de conflit d’intérêts, a dit M. Moreau. Ça s’applique à lui, ça s’applique à tout le monde, ça s’applique à tous les partis et ça s’applique à tous ceux qui s’impliquent en politique.»

«Je pense que j’arrive avec un bagage en termes d’intégrité, en termes de réputation qui n’est pas à faire», s'est défendu de son côté M. Taillefer.

«M. Taillefer se joint au Parti libéral du Québec, ce n’est pas le Parti libéral du Québec qui se joint à M. Taillefer. Il va falloir qu’il soit d’accord, aussi, avec nos positions», a encore signalé M. Moreau à la sortie du Salon bleu.

M. Taillefer s'est par ailleurs engagé à user de son influence pour «ramener le Parti libéral plus proche des grandes valeurs» qui l’animaient dans les années 60 et 70, et influer du même coup sur le contenu de son programme politique.

Comme l’a rappelé la CAQ, M. Taillefer milite depuis longtemps pour une réforme du mode de scrutin.

Il s’est également prononcé en faveur du salaire minimum à 15 $ de l’heure, une avenue que le gouvernement Couillard a refusé d’emprunter.

Conscient de ces quelques divergences de points de vue, M. Couillard dit s’attendre à «de bonnes discussions» avec sa nouvelle recrue.