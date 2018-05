Coupe Canada: Abel, Ware et Riendeau passent en finale

Les plongeurs québécois Jennifer Abel, Pamela Ware et Vincent Riendeau se sont tous qualifiés pour la finale de leur épreuve respective jeudi, à Calgary, où est présentée Coupe Canada, un Grand Prix de la FINA.

Abel et Ware ont franchi avec succès la ronde préliminaire et les demi-finales de l’épreuve féminine individuelle au 3 m.

Toutes les deux en action dans la demi-finale B, ont terminé première et deuxième. Abel a récolté 318.15 points et Ware, 302.10 points.

«L’objectif d’aujourd’hui était d’être raisonnable, de passer en finale et je suis vraiment contente du résultat», a commenté Abel par voie de communiqué.

«J’ai le même plan en finale, je vais me fier à ma technique et faire mes plongeons comme je suis capable de la faire», a ajouté la Lavalloise de 26 ans.

Pour sa part, Ware est satisfaite d’avoir atteint la finale, malgré un plongeon raté en demi-finale.

«À mon double saut périlleux et demi arrière, mon quatrième plongeon, j’ai vraiment raté mon envol et j’ai atterri sur le dos. Mais je me suis quand même qualifiée [pour la finale] donc c’est ça qui compte», a dit la Montréalaise de 25 ans.

De son côté, Vincent Riendeau de Pointe-Claire, a accédé à la finale masculine au 10 m. Le plongeur de 21 ans a cumulé 399.75 points en demi-finale.

Abel, Ware et Riendeau s’exécuteront en finale, samedi.