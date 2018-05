JOLY, Eugène



À Montréal, le 7 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé Eugène Joly, époux de feu Réjeanne Bernier. Il rejoint son fils Mario.Il laisse dans le deuil sa fille Brigitte, sa belle-fille Lynda Hamel, ses petits-fils Jean-François et André-Philippe Joly ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe Urgel Bourgie 1255 Beaumont, Ville Mont-Royal,le samedi 12 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 20h30 et suivra une liturgie de la Parole au complexe. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital général juif de Montréal.